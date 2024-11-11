Потери ВСУ в Курской области превысили 31 390 военнослужащих
Вооружённые силы Украины (ВСУ) за сутки потеряли на курском направлении более 300 военнослужащих, пятеро сдались в плен. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
По данным военного ведомства, всего за время боевых действий в Курской области ВСУ потеряли более 31 390 военнослужащих.
Также российские войска подбили 195 танков, 127 БМП и 109 БТР, 1110 боевых бронированных машин.
Кроме того, были уничтожены 265 артиллерийских орудий, 40 пусковых установок РСЗО, 62 станции РЭБ, 12 РЛС контрбатарейной борьбы, 26 единиц инженерной техники и 850 автомобилей.
Ранее уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что в Сумскую область Украины были перевезены 13 жителей Курской области, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru