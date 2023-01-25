Рогов: Планы ВСУ по наступлению на Запорожскую область были сорваны

Российские военные сорвали планы широкого наступления ВСУ в Запорожской области. Об этом сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации региона Владимир Рогов, передает РИА Новости.

По его словам, целью ВСУ было выйти к побережью Азовского моря.

Также Рогов отметил, что Украина вынуждена стягивать резервы с Донецкого направления, чтобы удержать линию фронта.

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Ранее Владимир Рогов заявил, что президент Украины Владимир Зеленский обсуждал с директором Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Уильямом Бернсом покушение на основателя частной военной компании «Вагнер» Евгения Пригожина.

По данным СМИ, Бернс на минувшей неделе тайно посетил Киев. Директор ЦРУ якобы рассказал украинским властям о «планах» Москвы, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ВСУУкраинаСпецоперация
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