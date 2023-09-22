Песков: Россия будет продолжать СВО, чтобы выполнить поставленные задачи
22 сентября 202312:39
Россия будет продолжать проведение специальной военной операции на Украине. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Он отметил, что спецоперация будет продолжаться для выполнения всех поставленных задач.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что контрнаступление Украины является «провалом». Глава государства также отмечал, что бойцы специальной военной операции являются настоящими героями, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru