Рогов не подтвердил информацию о контрнаступлении ВСУ

«Информацию о начале полномасштабного наступления на Запорожском фронте не могу подтвердить», - написал он.

Рогов отметил, что связался с российскими военными на линии фронта. Они не подтвердили информацию о наступлении ВСУ, добавил политик.

О контрнаступлении украинской армии вечером 11 мая сообщил военный корреспондент ВГТРК Евгений Поддубный. Военкор Александр Коц заявил, что ВСУ применили на ореховском направлении в Запорожской области боеприпасы с отравляющими веществами, передает «Радиоточка НСН».

