Рогов не подтвердил информацию о контрнаступлении ВСУ
Председатель запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в своем Telegram-канале прокомментировал сообщения о начале контрнаступления украинской армии.
«Информацию о начале полномасштабного наступления на Запорожском фронте не могу подтвердить», - написал он.
Рогов отметил, что связался с российскими военными на линии фронта. Они не подтвердили информацию о наступлении ВСУ, добавил политик.
О контрнаступлении украинской армии вечером 11 мая сообщил военный корреспондент ВГТРК Евгений Поддубный. Военкор Александр Коц заявил, что ВСУ применили на ореховском направлении в Запорожской области боеприпасы с отравляющими веществами, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru