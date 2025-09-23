Последнюю линию электропередачи ЗАЭС отключили после атаки ВСУ

ВСУ атаковали Запорожскую атомную станцию, в результате чего была отключена последняя высоковольтная линия внешнего энергоснабжения 750 кВ «Днепровская». На предприятии сообщили, что технологические системы продолжают работать стабильно. Нарушений условий безопасности не зафиксировано, радиационный фон находится в пределах нормы.

Нарушений пределов и условий эксплуатации не выявлено. В санитарно-защитной зоне и зоне наблюдения радиационный фон также соответствует естественным значениям.