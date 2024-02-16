Рогов: Нанесен удар по промышленной площадке завода «Мотор Сич»
Российские военные нанесли удар по украинскому заводу «Мотор Сич» в подконтрольном Киеву городе Запорожье, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление председателя запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимира Рогова.
По его словам, на предприятии осуществляются производство и ремонт авиационных двигателей для самолетов и вертолетов. Удар пришелся по цеху, где продолжали ремонтировать авиационные двигатели. Всего было два прилета.
После поражения промышленной площадки украинские силовики начали проводить облавы в городе с целью найти «российских шпионов».
«По близлежащим домам ходят с проверками телефонов, компьютеров, соцсетей», — отметил Рогов.
Ранее стало известно, что Киев готов обменять находящегося под арестом бывшего директора завода «Мотор Сич» Вячеслава Богуслаева на тысячу украинских военнопленных, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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