Рогов: Нанесен удар по промышленной площадке завода «Мотор Сич»

Российские военные нанесли удар по украинскому заводу «Мотор Сич» в подконтрольном Киеву городе Запорожье, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление председателя запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимира Рогова.

Российские военные уничтожили цеха по сборке двигателей на предприятии «Мотор Сич»

По его словам, на предприятии осуществляются производство и ремонт авиационных двигателей для самолетов и вертолетов. Удар пришелся по цеху, где продолжали ремонтировать авиационные двигатели. Всего было два прилета.

После поражения промышленной площадки украинские силовики начали проводить облавы в городе с целью найти «российских шпионов».

«По близлежащим домам ходят с проверками телефонов, компьютеров, соцсетей», — отметил Рогов.

Ранее стало известно, что Киев готов обменять находящегося под арестом бывшего директора завода «Мотор Сич» Вячеслава Богуслаева на тысячу украинских военнопленных, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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