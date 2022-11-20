Российские военные уничтожили цеха по сборке двигателей на предприятии «Мотор Сич»

Военно-космические войска (ВКС) РФ уничтожили цех по сборке двигателей для авиатехники Украины на предприятии «Мотор Сич» в Запорожье, заявил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков 20 ноября 2022 года.

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«Высокоточным ударом ВКС России в городе Запорожье на оборонном предприятии "Мотор Сич" уничтожен цех по сборке двигателей для авиатехники Воздушных сил Украины», - заявил представитель военного ведомства.

Накануне склад боеприпасов украинской армии и производственные цеха ремонта авиатехники на территории завода «Мотор Сич» были повреждены в результате взрывов в подконтрольном Киеву Запорожье. Об этом сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

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ФОТО: РИА Новости
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