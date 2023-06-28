Рогов: На ВСУ на Ореховском направлении сбросили авиабомбы
28 июня 202305:02
Россия сбросила авиационные бомбы по местам скопления войск Украины на ореховском направлении в Запорожской области, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимира Рогова.
По его словам, удар преследует цель не дать перебросить подкрепления и резервы бронетехники украинской армии на Работино.
Ранее Рогов заявил, что в подконтрольном Украине городе Запорожье произошли взрывы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru