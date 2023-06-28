Рогов: На ВСУ на Ореховском направлении сбросили авиабомбы

Россия сбросила авиационные бомбы по местам скопления войск Украины на ореховском направлении в Запорожской области, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимира Рогова.

Рогов заявил о попытках ВСУ продвигаться на Времевском выступе в Запорожской области

По его словам, удар преследует цель не дать перебросить подкрепления и резервы бронетехники украинской армии на Работино.

Ранее Рогов заявил, что в подконтрольном Украине городе Запорожье произошли взрывы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Трефилов
ТЕГИ:ВСУУкраинаСпецоперация

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