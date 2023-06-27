Рогов заявил о попытках ВСУ продвигаться на Времевском выступе в Запорожской области
Ожесточенные бои продолжают идти на Запорожском фронте, Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытаются продвигаться на Времевском выступе. Об этом сообщил член Главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов в эфире радиостанции «Комсомольская правда».
Он отметил, что только за вчера, 26 июня, было отбито четыре атаки ВСУ в районе села Ровнополье. По словам Рогова, украинские военные также пытаются атаковать и забрасывать диверсионно-разведывательные группы (ДРГ) южнее Орехова, однако ситуация под контролем российских войск.
Ранее, 22 июня, экс-министр обороны Донецкой народной республики Игорь Стрелков (Гиркин) сообщил в интервью НСН, что украинские силы не прекратили контрнаступление на стыке Запорожской области и ДНР. Он отметил, что для попыток прорвать российскую оборону сейчас активно используется артиллерия, сообщает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru