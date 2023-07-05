В НАТО заявили, что отношения с Киевом на саммите выйдут на новый уровень

До этого пресс-секретарь украинского лидера Сергей Никифоров заявил, что решение о визите Владимира Зеленского на саммит НАТО в Вильнюсе еще не принято. Он отметил, что «все будет зависеть от ситуации на поле боя».

При этом советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что предстоящий саммит Североатлантического альянса, который состоится в Вильнюсе 11-12 июля 2023 года, станет наиболее значительным начиная с саммита НАТО в Бухаресте в 2008 году, передает «Радиоточка НСН».

