Рогов: Киев готовит несколько ударов в Запорожской области
Вооруженные силы Украины (ВСУ) готовят несколько ударов на запорожском участке линии фронта. Такое заявление сделал член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов, слова которого приводит РИА Новости.
Он отметил, что часть ударов будут отвлекающими, еще часть – основными. По словам Рогова, перед ВСУ стоит задача выйти к побережью Азовского моря в направлении Мелитополя и Бердянска. При этом Рогов не исключил, что основной удар придется в сторону Мариуполя (ДНР).
Ранее чешский президент Петр Павел заявил, что у Украины будет только одна попытка начать крупное контрнаступление в этом году. На этом фоне экс-министр обороны ДНР Игорь Гиркин (Стрелков) в разговоре с НСН отмечал, что Украина может предпринять попытки атаковать российские приграничные территории накануне масштабного контрнаступления, сообщает НСН.
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