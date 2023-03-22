Рогов: Киев готовит несколько ударов в Запорожской области

Он отметил, что часть ударов будут отвлекающими, еще часть – основными. По словам Рогова, перед ВСУ стоит задача выйти к побережью Азовского моря в направлении Мелитополя и Бердянска. При этом Рогов не исключил, что основной удар придется в сторону Мариуполя (ДНР).

Ранее чешский президент Петр Павел заявил, что у Украины будет только одна попытка начать крупное контрнаступление в этом году. На этом фоне экс-министр обороны ДНР Игорь Гиркин (Стрелков) в разговоре с НСН отмечал, что Украина может предпринять попытки атаковать российские приграничные территории накануне масштабного контрнаступления, сообщает НСН.

