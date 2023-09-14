Рогов: группа бойцов ВСУ сдалась без боя на Времевском выступе

По словам Рогова, украинские военные сдались в районе села Новомайорское. Их взяли плен бойцы из 40-й бригады морской пехоты Вооруженных сил РФ, уточнил общественник.

ВСУ бросили в бой новые резервы в районе населенных пунктов Работино и Вербовое, сообщил Рогов 13 сентября. Попытки противника прорвать линию обороны пресечены.

Президент России Владимир Путин ранее назвал контрнаступление ВСУ провалом. Он отметил, что армия Украины потеряла за летние месяцы более 71 тысячи человек, передает «Радиоточка НСН».

