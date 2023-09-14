Рогов: группа бойцов ВСУ сдалась без боя на Времевском выступе

Группа солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) сдалась без боя в ходе сражения за Времевский выступ, рассказал глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. Его слова приводит РИА Новости.

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По словам Рогова, украинские военные сдались в районе села Новомайорское. Их взяли плен бойцы из 40-й бригады морской пехоты Вооруженных сил РФ, уточнил общественник.

ВСУ бросили в бой новые резервы в районе населенных пунктов Работино и Вербовое, сообщил Рогов 13 сентября. Попытки противника прорвать линию обороны пресечены.

Президент России Владимир Путин ранее назвал контрнаступление ВСУ провалом. Он отметил, что армия Украины потеряла за летние месяцы более 71 тысячи человек, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЗапорожьеВСУУкраина

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