Рогов: Дроны ВСУ направляются в сторону Запорожской АЭС

Украинские разведывательные дроны направляются к Энергодару и Запорожской атомной электростанции, сообщает телеканал «360» со ссылкой на заявление председателя движения «Мы вместе с Россией» Владимира Рогова.

Миссия МАГАТЭ не нашла мин в рабочих зонах Запорожской АЭС

«Ядерный терроризм в действии», — заявил он.

Ранее эксперты МАГАТЭ нашли мины рядом с ЗАЭС, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Константин Михальчевский
ТЕГИ:СпецоперацияДроныАЭС

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