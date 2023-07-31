Рогов: Дроны ВСУ направляются в сторону Запорожской АЭС
31 июля 202301:01
Украинские разведывательные дроны направляются к Энергодару и Запорожской атомной электростанции, сообщает телеканал «360» со ссылкой на заявление председателя движения «Мы вместе с Россией» Владимира Рогова.
«Ядерный терроризм в действии», — заявил он.
Ранее эксперты МАГАТЭ нашли мины рядом с ЗАЭС, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru