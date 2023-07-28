Миссия МАГАТЭ не нашла мин в рабочих зонах Запорожской АЭС
Комиссия Международного агентства по атомной энергии не выявила взрывных устройств, в том числе мин, в рабочих зонах Запорожской атомной электростанции. О таких результатах сегодняшней инспекторской проверки сообщил руководитель государственной корпорации «Росатом» Алексей Лихачев в кулуарах форума «Россия – Африка» в Санкт-Петербурге.
Как уточнил Лихачёв, днём ранее эксперты МАГАТЭ также замерили радиационный фон, который оказался на уровне природных значений. Кроме того, уровень воды в охладителе остаётся достаточным для безопасного функционирования АЭС.
Повышенное внимание к этому показателю вызвано обмелением Каховского водохранилища после разрушения дамбы ГЭС. По словам главы «Росатома», состояние АЭС в Энергодаре сейчас можно определить, как абсолютно безопасное.
Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», ранее член главного совета назначенной РФ администрации Запорожской области Владимир Рогов не исключил, что ВСУ попытаются организовать наступление на ЗАЭС до конца лета.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru