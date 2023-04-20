Роберт Кеннеди-младший: Российской армии на Украине невозможно противостоять

До этого Роберт Кеннеди-младший заявил о выдвижении своей кандидатуры на пост главы Белого дома. Он поборется за право участвовать в выборах от Демократической партии и составит конкуренцию Джо Байдену.

К началу выборов среди кандидатов на пост президента США останутся лишь самые весомые фигуры, шансы Кеннеди выдержать конкуренцию среди них невелики. Об этом «Радиоточке НСН» ранее заявил ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин.

