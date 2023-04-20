Роберт Кеннеди-младший: Российской армии на Украине невозможно противостоять

США замалчивают правду о невозможности противостоять российским войскам, заявил племянник 35-го президента США Джона Кеннеди Роберт Кеннеди-младший. Он назвал конфликт на Украине проблемой для Вашингтона.

«Никто об этом не говорит, но 14 000 мирных украинских жителей погибли. Русские борются в соотношении от семи к одному до восьми к одному, мы не можем противостоять им», - сказал он в интервью Fox News.

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До этого Роберт Кеннеди-младший заявил о выдвижении своей кандидатуры на пост главы Белого дома. Он поборется за право участвовать в выборах от Демократической партии и составит конкуренцию Джо Байдену.

К началу выборов среди кандидатов на пост президента США останутся лишь самые весомые фигуры, шансы Кеннеди выдержать конкуренцию среди них невелики. Об этом «Радиоточке НСН» ранее заявил ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин.

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ФОТО: youtube.com / WQAD News 8
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