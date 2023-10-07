РИА Новости: ВСУ минируют Кременчугскую ГЭС для возможного подрыва

Собеседник агентства сослался на источники в ВСУ в районе электростанции.

«Получены данные о минировании и возможном подрыве Кременчугской ГЭС с целью создания общественной напряженности и обвинения российской армии в атаке на станцию», — сообщил представитель силовиков.

Кременчугская ГЭС находится в Светловодске Кировоградской области Украины. Плотина гидроэлектростанции образует Кременчугское водохранилище, по ней проходят автомобильная и железная дороги.

