РИА Новости: ВСУ минируют Кременчугскую ГЭС для возможного подрыва

Киев заминировал Кременчугскую гидроэлектростанцию, возможна провокация с подрывом ГЭС. Об этом заявил представитель российских силовых структур в беседе с РИА Новости.

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Собеседник агентства сослался на источники в ВСУ в районе электростанции.

«Получены данные о минировании и возможном подрыве Кременчугской ГЭС с целью создания общественной напряженности и обвинения российской армии в атаке на станцию», — сообщил представитель силовиков.

Кременчугская ГЭС находится в Светловодске Кировоградской области Украины. Плотина гидроэлектростанции образует Кременчугское водохранилище, по ней проходят автомобильная и железная дороги.

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ФОТО: РИА Новости
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