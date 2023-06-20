В Госдуме обвинили США в подрыве Каховской ГЭС

Парламентарий прокомментировал слова пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер, которая назвала Россию ответственной за происшествие.

Подобными заявлениями США снимают с себя ответственность за случившееся, считает депутат. По его словам, Вашингтон пытается отвести от себя подозрения.

«Вся ответственность за подрыв как раз лежит исключительно на США, которые взрастили террористический режим на Украине, его финансируют, контролируют и отдают преступные военные приказы», - считает Шеремет.

Разрушение Каховской ГЭС произошло 6 июня. Из зоны бедствия эвакуировали около восьми тысяч жителей Херсонской области, передает «Радиоточка НСН».

