Резников призвал отменить запрет на размещение иностранных баз на Украине

«Надо убрать это ограничение, утратившее актуальность, чтобы уничтожить почву для спекуляций», - считает Резников.

Также он призвал добавить в основной закон тезис о том, что Украина может самостоятельно выбирать механизмы обеспечения безопасности.

Резников ранее назвал вступление в НАТО основной целью Украины. По его словам, Киев хочет «полноправное членство» в блоке.

На саммите НАТО в Вильнюсе союзники согласились предоставить Украине членство по упрощенной процедуре, но не обозначили сроки присоединения страны к альянсу, передает «Радиоточка НСН».

