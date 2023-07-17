Резников призвал отменить запрет на размещение иностранных баз на Украине
Министр обороны Украины Алексей Резников предложил отменить положение конституции, запрещающее размещение в стране иностранных военных баз. Свое мнение глава ведомства изложил в статье для издания «ЛИГА.net».
«Надо убрать это ограничение, утратившее актуальность, чтобы уничтожить почву для спекуляций», - считает Резников.
Также он призвал добавить в основной закон тезис о том, что Украина может самостоятельно выбирать механизмы обеспечения безопасности.
Резников ранее назвал вступление в НАТО основной целью Украины. По его словам, Киев хочет «полноправное членство» в блоке.
На саммите НАТО в Вильнюсе союзники согласились предоставить Украине членство по упрощенной процедуре, но не обозначили сроки присоединения страны к альянсу, передает «Радиоточка НСН».
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