СМИ: Защищавший Лиман военный рассказал об оставлении оружия наемниками
Иностранные наемники оставляют при отступлении множество оружия. Впоследствии брошенное вооружение захватывает российская армия. Об этом сообщило агентство РИА Новости со ссылкой на военнослужащего добровольческого батальона «Барс», в течение месяца оборонявшего Красный Лиман.
В частности, боец рассказал агентству, что подразделение смогло захватить польские и американские гранатометы. Также российским военнослужащим достались американские винтовки М-16, AR-15 и пулеметы М-60.
Ранее в Telegram-канале Минобороны России было показано западное оружие, брошенное при отступлении украинскими силовиками. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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