Режим воздушной тревоги объявили во всех регионах Украины

Воздушная тревога объявлена во всех областях Украины, следует из данных онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны.

На всей территории Украины объявили воздушную тревогу в субботу

По информации ведомства, сигнал прозвучал во всех украинских регионах около 10:10 мск.

В ночь на 20 марта воздушную тревогу объявляли в Днепропетровской, Сумской, Полтавской, Харьковской областях и на подконтрольной Киеву части Запорожья, напоминает РИА ФАН.

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ФОТО: РИА Новости
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