Режим воздушной тревоги объявили во всех регионах Украины
20 марта 202310:51
Воздушная тревога объявлена во всех областях Украины, следует из данных онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны.
По информации ведомства, сигнал прозвучал во всех украинских регионах около 10:10 мск.
В ночь на 20 марта воздушную тревогу объявляли в Днепропетровской, Сумской, Полтавской, Харьковской областях и на подконтрольной Киеву части Запорожья, напоминает РИА ФАН.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru