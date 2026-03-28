Скончался режиссер Олег Шухер

Режиссеру был 71 год. Его сын рассказал изданию, что мастер умер утром 28 марта в больнице. При этом источник в окружении Шухера сообщил, что сценарист скончался в реанимации из-за остановки сердца.

«Известия» писали, что 27 марта режиссера госпитализировали в состоянии клинической смерти. Его доставили в больницу из ВГИКа на фоне проблем с сердцем. Кроме того, у сценариста было диагностировано хроническое заболевание.

Олег Шухер окончил Всероссийский государственный институт кинематографии им. Герасимова (ВГИК) и снял ряд фильмов, в том числе «Старые молодые люди» и «Везучая». Он также работал сценаристом на киностудиях, в том числе в «Мосфильме». С 1989 года Шухер начал преподавать во ВГИКе, позже он также являлся деканом режиссерского факультета института, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».