Скончался режиссер Олег Шухер
Ушел из жизни российский режиссер Олег Шухер. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на его сына.
Режиссеру был 71 год. Его сын рассказал изданию, что мастер умер утром 28 марта в больнице. При этом источник в окружении Шухера сообщил, что сценарист скончался в реанимации из-за остановки сердца.
«Известия» писали, что 27 марта режиссера госпитализировали в состоянии клинической смерти. Его доставили в больницу из ВГИКа на фоне проблем с сердцем. Кроме того, у сценариста было диагностировано хроническое заболевание.
Олег Шухер окончил Всероссийский государственный институт кинематографии им. Герасимова (ВГИК) и снял ряд фильмов, в том числе «Старые молодые люди» и «Везучая». Он также работал сценаристом на киностудиях, в том числе в «Мосфильме». С 1989 года Шухер начал преподавать во ВГИКе, позже он также являлся деканом режиссерского факультета института, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
