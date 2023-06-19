Reuters: Украина выполнила два условия для вступления в ЕС

Отмечается, что Украина выполнила два из семи условий для начала переговоров. В Брюсселе собираются подчеркнуть достигнутый Киевом прогресс за время конфликта с Россией.

«В реформах судебной системы наблюдается определенный прогресс, хотя есть еще ключевые реформы, которые необходимо провести. Не все удовлетворительно», - отметил источник в ЕС.

Президент Чехии Петр Павел заявил, что Украина не сможет стать членом НАТО до завершения конфликта с Россией, передает «Радиоточка НСН».

