СМИ: НАТО хочет упростить процедуру вступления Украины

Страны НАТО обсуждают упрощение процедуры вступления в альянс для Украины, пишет газета Politico со ссылкой на источники.

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По информации издания, упрощение процедуры поддержали президент США Джо Байден и ряд европейских политиков. Киев сможет быстрее получить статус союзника альянса, уточнили журналисты газеты.

«Если это то, чего Америка по-настоящему хочет, они обычно могут переступить через линию», - цитирует издание представителя одной из стран НАТО.

Страны Североатлантического альянса втягиваются в конфликт на Украине, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе выступление на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Планы по передаче Киеву истребителей F-16 глава государства назвал серьезной опасностью, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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