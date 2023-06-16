СМИ: НАТО хочет упростить процедуру вступления Украины

По информации издания, упрощение процедуры поддержали президент США Джо Байден и ряд европейских политиков. Киев сможет быстрее получить статус союзника альянса, уточнили журналисты газеты.

«Если это то, чего Америка по-настоящему хочет, они обычно могут переступить через линию», - цитирует издание представителя одной из стран НАТО.

Страны Североатлантического альянса втягиваются в конфликт на Украине, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе выступление на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Планы по передаче Киеву истребителей F-16 глава государства назвал серьезной опасностью, передает «Радиоточка НСН».

