По информации агентства, снаряды включат в новый пакет военной помощи Киеву. Белый дом объявит об этом на следующей неделе, говорится в публикации.

Отмечается, что снаряды предназначены для американских танков Abrams. Машины поступят на Украину в ближайшие недели.

По данным источников, в новый пакет помощи войдут вооружения общей стоимостью $240-375 миллионов.

Кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший считает, что отправкой снарядов с обедненным ураном Вашингтон фактически уничтожает Украину, сообщает «Радиоточка НСН».

