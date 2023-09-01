Reuters: США объявят об отправке Киеву снарядов с обедненным ураном
Администрация президента США Джо Байдена впервые объявит об отправке на Украину снарядов с обедненным ураном, передает Reuters со ссылкой на источники.
По информации агентства, снаряды включат в новый пакет военной помощи Киеву. Белый дом объявит об этом на следующей неделе, говорится в публикации.
Отмечается, что снаряды предназначены для американских танков Abrams. Машины поступят на Украину в ближайшие недели.
По данным источников, в новый пакет помощи войдут вооружения общей стоимостью $240-375 миллионов.
Кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший считает, что отправкой снарядов с обедненным ураном Вашингтон фактически уничтожает Украину, сообщает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru