Reuters: США объявят об отправке Киеву снарядов с обедненным ураном

Администрация президента США Джо Байдена впервые объявит об отправке на Украину снарядов с обедненным ураном, передает Reuters со ссылкой на источники.

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По информации агентства, снаряды включат в новый пакет военной помощи Киеву. Белый дом объявит об этом на следующей неделе, говорится в публикации.

Отмечается, что снаряды предназначены для американских танков Abrams. Машины поступят на Украину в ближайшие недели.

По данным источников, в новый пакет помощи войдут вооружения общей стоимостью $240-375 миллионов.

Кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший считает, что отправкой снарядов с обедненным ураном Вашингтон фактически уничтожает Украину, сообщает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Наталья Селиверстова
ТЕГИ:ОружиеУкраинаСША

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