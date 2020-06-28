Рейтинг Зеленского рекордно рухнул

По итогам проведенных соцопросов, сопредседатель партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрий Бойко получил 14,6 процента голосов (7,2 процента — в сентябре 2019-го). Выросла и поддержка экс-президента страны Петра Порошенко по сравнению с 2019 годом, когда за него готовы были проголосовать 6,1 процента человек, а в 2020 - 11,1 процента. Тройку лидеров замыкает глава «Батькивщины» Юлия Тимошенко с 5,6 процента (против 4,3 процента в 2019 году), отмечает Lenta.ru.

Известно, что с выбором не определились 13,9 процента опрошенных украинцев.

Украинский политолог, экс-советник президента Леонида Кучмы Олег Соскин в эфире НСН высказал мнение, что реальная поддержка Зеленского еще ниже.

«Поддержки Зеленского и его действий как таковой уже нет. Как только появится альтернативная фигура, рейтинг Зеленского молниеносно обрушится. Причем, нужно смотреть не на тех, кто его поддерживает, а на тех, кто не поддерживает. Это более активные, более сознательные люди. Эти люди уже готовы его смести. Это очень важный фактор. Если появится еще какой-то "черный лебедь" до конца года – вторая волна коронавируса, обвал гривны, большие жертвы на фронте, - его просто сметут вместе со всей группой, которую он привел, этим провинциальным шапито "95-й квартал"», - сказал эксперт.

