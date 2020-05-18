Провинциальное шапито. Политолог о рейтинге Зеленского

«Они еще очень высокий результат показали. У него рейтинг до 30%, это максимум. Еще чуть-чуть держится за счет того, что нет войны, стабильной гривны и пока нет альтернативы. В принципе, есть колоссальное разочарование в нем. Поддержки Зеленского и его действий как таковой уже нет. Как только появится альтернативная фигура, рейтинг Зеленского молниеносно обрушится. Причем, нужно смотреть не на тех, кто его поддерживает, а на тех, кто не поддерживает. Это более активные, более сознательные люди. Эти люди уже готовы его смести. Это очень важный фактор. Если появится еще какой-то "черный лебедь" до конца года – вторая волна коронавируса, обвал гривны, большие жертвы на фронте, - его просто сметут вместе со всей группой, которую он привел, этим провинциальным шапито "95-й квартал"», - сказал эксперт.

Он считает, что есть большая вероятность появления новых перспективных политиков в Украине.

«В октябре будут местные выборы, будут избирать мэров, то есть будут затронуты самые глубинные электоральные слои. Все уже понимают, что нет панацеи ни с Европейским Союзом, ни с Соединенными Штатами, ни с Россией. Надо что-то искать свое. Есть большая тенденция против внешнего управления. И возможно, что появится какая-то самостоятельная фигура», - пояснил Соскин.

Отметим, что лучшим президентом в истории независимой Украины граждане назвали Леонида Кучму.

