Провинциальное шапито. Политолог о рейтинге Зеленского
Экс-советник президента Леонида Кучмы в эфире НСН высказал мнение, что реальная поддержка Зеленского еще ниже, чем об этом говорят украинские социологи.
Рейтинг президента Украины Владимира Зеленского опустился ниже 40%. Как сообщает «Лента.ру», если бы выборы главы государства состоялись в середине мая, то за Зеленского проголосовали бы 39,3% украинцев.
На втором месте находится сопредседатель партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Юрий Бойко (13,9%). Далее идут Петр Порошенко (13,3%) и Юлия Тимошенко (8,6%).
Украинский политолог, экс-советник президента Леонида Кучмы Олег Соскин в эфире НСН высказал мнение, что реальная поддержка Зеленского еще ниже.
«Они еще очень высокий результат показали. У него рейтинг до 30%, это максимум. Еще чуть-чуть держится за счет того, что нет войны, стабильной гривны и пока нет альтернативы. В принципе, есть колоссальное разочарование в нем. Поддержки Зеленского и его действий как таковой уже нет. Как только появится альтернативная фигура, рейтинг Зеленского молниеносно обрушится. Причем, нужно смотреть не на тех, кто его поддерживает, а на тех, кто не поддерживает. Это более активные, более сознательные люди. Эти люди уже готовы его смести. Это очень важный фактор. Если появится еще какой-то "черный лебедь" до конца года – вторая волна коронавируса, обвал гривны, большие жертвы на фронте, - его просто сметут вместе со всей группой, которую он привел, этим провинциальным шапито "95-й квартал"», - сказал эксперт.
Он считает, что есть большая вероятность появления новых перспективных политиков в Украине.
«В октябре будут местные выборы, будут избирать мэров, то есть будут затронуты самые глубинные электоральные слои. Все уже понимают, что нет панацеи ни с Европейским Союзом, ни с Соединенными Штатами, ни с Россией. Надо что-то искать свое. Есть большая тенденция против внешнего управления. И возможно, что появится какая-то самостоятельная фигура», - пояснил Соскин.
Отметим, что лучшим президентом в истории независимой Украины граждане назвали Леонида Кучму.
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