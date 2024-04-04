Рейтинг доверия Зеленскому упал до 22%
Уровень доверия граждан Украины президенту страны Владимиру Зеленскому резко упал. Об этом сообщило издание «Украинская Правда» со ссылкой на исследование Социологической группы «Рейтинг».
Отмечается, что полностью доверяют Зеленскому 22% респондентов, скорее доверяют 41% опрошенных. При этом скорее недовольны работой украинского лидера 18% украинцев, 15% граждан страны заявили о полном недовольстве деятельностью Зеленского.
При этом, отметило издание, в сентябре 2023 года полностью доверяли Зеленскому 43% граждан Украины. В исследовании приняли участие 2000 человек из всех областей страны.
Ранее бывший премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что Зеленский станет после истечения срока его полномочий 20 мая нелегитимным самозванцем, узурпировавшим власть в стране.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru