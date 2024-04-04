Отмечается, что полностью доверяют Зеленскому 22% респондентов, скорее доверяют 41% опрошенных. При этом скорее недовольны работой украинского лидера 18% украинцев, 15% граждан страны заявили о полном недовольстве деятельностью Зеленского.

При этом, отметило издание, в сентябре 2023 года полностью доверяли Зеленскому 43% граждан Украины. В исследовании приняли участие 2000 человек из всех областей страны.

Ранее бывший премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что Зеленский станет после истечения срока его полномочий 20 мая нелегитимным самозванцем, узурпировавшим власть в стране.

