Экс-премьер Украины: Зеленский станет нелегитимным самозванцем после 20 мая
Украинский лидер Владимир Зеленский станет после истечения срока его полномочий 20 мая нелегитимным самозванцем, узурпировавшим власть в стране. Об этом в своем Telegram-канале заявил бывший премьер-министр Украины Николай Азаров.
Последствием этого, отметил экс-глава правительства Украины, станет то, что изданные Зеленским нормативно-правовые акты не будут иметь законной силы.
Азаров напомнил, что украинской Конституцией предусмотрен пятилетний срок полномочий президента, а продлить его в случае введения военного положения может только Верховная Рада.
Напомним, выборы президента Украины должны были пройти 31 марта 2024 года, инаугурация избранного лидера — в мае 2024 года, однако голосование было отменено из-за всеобщей мобилизации и военного положения. Зеленский подчеркнул, что сейчас выборы в стране «не ко времени».
Ранее лидер французской партии «Патриоты», кандидат на выборах в Европарламент Флориан Филиппо заявил, что Зеленский с 1 апреля нелегитимно находится на посту главы государства. По мнению французского политика, отмена выборов вызвана тем, что на Украине растет негативное отношение к Зеленскому и конфликту с Россией.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru