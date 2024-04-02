Экс-премьер Украины: Зеленский станет нелегитимным самозванцем после 20 мая

Последствием этого, отметил экс-глава правительства Украины, станет то, что изданные Зеленским нормативно-правовые акты не будут иметь законной силы.

Азаров напомнил, что украинской Конституцией предусмотрен пятилетний срок полномочий президента, а продлить его в случае введения военного положения может только Верховная Рада.

Напомним, выборы президента Украины должны были пройти 31 марта 2024 года, инаугурация избранного лидера — в мае 2024 года, однако голосование было отменено из-за всеобщей мобилизации и военного положения. Зеленский подчеркнул, что сейчас выборы в стране «не ко времени».

Ранее лидер французской партии «Патриоты», кандидат на выборах в Европарламент Флориан Филиппо заявил, что Зеленский с 1 апреля нелегитимно находится на посту главы государства. По мнению французского политика, отмена выборов вызвана тем, что на Украине растет негативное отношение к Зеленскому и конфликту с Россией.

