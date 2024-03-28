Лавров ответил на вопрос о легитимности Зеленского
Президент Украины Владимир Зеленский может не сохранить свой пост до 20 мая. Как пишут «Известия», такое предположение сделал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
Комментируя заявление постпреда России при ООН Василия Небензи о том, что украинский лидер станет нелегитимным с 21 мая, он указал, что сначала нужно дожить до этой даты.
«Что касается 20 мая, что будет 21 мая, давайте доживем до этого. Может нам и не потребуется ничего признавать», — сказал Лавров.
Ранее Небензя заявил, что решение Зеленского не проводить на Украине президентские выборы в 2024 году, делает его нелегитимным с 21 мая, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru