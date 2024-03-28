Лавров ответил на вопрос о легитимности Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский может не сохранить свой пост до 20 мая. Как пишут «Известия», такое предположение сделал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Офис Зеленского обратится в КС относительно легитимности президента

Комментируя заявление постпреда России при ООН Василия Небензи о том, что украинский лидер станет нелегитимным с 21 мая, он указал, что сначала нужно дожить до этой даты.

«Что касается 20 мая, что будет 21 мая, давайте доживем до этого. Может нам и не потребуется ничего признавать», — сказал Лавров.

Ранее Небензя заявил, что решение Зеленского не проводить на Украине президентские выборы в 2024 году, делает его нелегитимным с 21 мая, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Григорий Сысоев
ТЕГИ:УкраинаВладимир ЗеленскийСергей ЛавровМИД РФ

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