Референдум о присоединении Запорожской области к РФ наметили на сентябрь

По его словам, жители Запорожской области просят провести референдум побыстрее.

При этом часть региона, включая Запорожье, остается под контролем Киева. Российские военные в ходе спецоперации взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области.

Ранее Рогов говорил, что «Азовское море навсегда потеряно для Украины». По его словам, порты в Запорожской и Херсонской области никогда больше не будут украинскими.

