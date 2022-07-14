Референдум о присоединении Запорожской области к РФ наметили на сентябрь

В военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области назвали сроки проведения референдума о присоединении этого региона к России.

«Референдум будет проведен в начале осени. Предполагаемые даты - первая половина сентября. Окончательно озвучим, когда будем понимать по уровню нашей готовности и вовлеченности людей», - сказал РИА Новости член главного совета ВГА Владимир Рогов.

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По его словам, жители Запорожской области просят провести референдум побыстрее.

При этом часть региона, включая Запорожье, остается под контролем Киева. Российские военные в ходе спецоперации взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области.

Ранее Рогов говорил, что «Азовское море навсегда потеряно для Украины». По его словам, порты в Запорожской и Херсонской области никогда больше не будут украинскими.

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ФОТО: РИА Новости
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