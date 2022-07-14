Референдум о присоединении Запорожской области к РФ наметили на сентябрь
В военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области назвали сроки проведения референдума о присоединении этого региона к России.
«Референдум будет проведен в начале осени. Предполагаемые даты - первая половина сентября. Окончательно озвучим, когда будем понимать по уровню нашей готовности и вовлеченности людей», - сказал РИА Новости член главного совета ВГА Владимир Рогов.
По его словам, жители Запорожской области просят провести референдум побыстрее.
При этом часть региона, включая Запорожье, остается под контролем Киева. Российские военные в ходе спецоперации взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области.
Ранее Рогов говорил, что «Азовское море навсегда потеряно для Украины». По его словам, порты в Запорожской и Херсонской области никогда больше не будут украинскими.
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