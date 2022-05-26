В Запорожской ВГА заявили, что Украина навсегда потеряла выход к Азовскому морю
Украина навсегда потеряла выход к Азовскому морю, считает член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов. Об этом чиновник заявил в беседе с РИА Новости.
«Азовское море навсегда потеряно для Украины. Порты в Запорожской и Херсонской области никогда больше не будут украинскими», — подчеркнул Рогов.
Представитель администрации выразил уверенность, что после воссоединения Запорожской и Херсонской областей с Россией Азовское море «снова, как это было и раньше, станет исключительно внутренним морем Российской Федерации», пишет Ura.ru.
Ранее постпред Крыма при президенте РФ, вице-премьер правительства республики Георгий Мурадов заявил, что Азовское море стало зоной совместного пользования России и ДНР после взятия под контроль Мариуполя, напоминает РИА ФАН.
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