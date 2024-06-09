Развожаев заявил о провале попыток украинизации Севастополя после 1991 года

Предпринимавшиеся Киевом попытки украинизации Севастополя после распада СССР провалились. Об этом в беседе с агентством РИА Новости заявил глава города Михаил Развожаев.

ФСБ задержала севастопольца, готовившего покушение на военного

По мнению политика, Севастополь являлся для Киева «красной тряпкой». Развожаев напомнил, что после распада Советского Союза Украина предпринимала попытки забрать Черноморский флот у России.

Ранее в Госдуму внесли проект закона о признании недействительным решения от 1954 года о передаче Крымской области из состава России в состав Украины.

Накануне в Севастополе уничтожили украинский безэкипажный катер. Пострадавших и повреждений гражданской инфраструктуры нет, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости//Алексей Дружинин
ТЕГИ:УкраинаСевастополь

Горячие новости

Все новости

партнеры