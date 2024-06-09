Развожаев заявил о провале попыток украинизации Севастополя после 1991 года

По мнению политика, Севастополь являлся для Киева «красной тряпкой». Развожаев напомнил, что после распада Советского Союза Украина предпринимала попытки забрать Черноморский флот у России.

Ранее в Госдуму внесли проект закона о признании недействительным решения от 1954 года о передаче Крымской области из состава России в состав Украины.

Накануне в Севастополе уничтожили украинский безэкипажный катер. Пострадавших и повреждений гражданской инфраструктуры нет, передает «Радиоточка НСН».

