Развожаев заявил о провале попыток украинизации Севастополя после 1991 года
Предпринимавшиеся Киевом попытки украинизации Севастополя после распада СССР провалились. Об этом в беседе с агентством РИА Новости заявил глава города Михаил Развожаев.
По мнению политика, Севастополь являлся для Киева «красной тряпкой». Развожаев напомнил, что после распада Советского Союза Украина предпринимала попытки забрать Черноморский флот у России.
Ранее в Госдуму внесли проект закона о признании недействительным решения от 1954 года о передаче Крымской области из состава России в состав Украины.
Накануне в Севастополе уничтожили украинский безэкипажный катер. Пострадавших и повреждений гражданской инфраструктуры нет, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru