Житель Севастополя, готовивший покушение на высокопоставленного российского военного, задержан. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу управления ФСБ по региону.

Отмечается, что 30-летний мужчина действовал по заданию Службы безопасности Украины и должен был совершить подрыв в момент входа военного в подъезд дома. Злоумышленник поместил самодельное взрывное устройство на газовую трубу у двери. Силовики задержали севастопольца. На допросе он признался, что по заданию кураторов следил за высокопоставленными сотрудниками Вооруженных сил РФ.

Правоохранители возбудили уголовные дела о покушении на совершение теракта и незаконном приобретении, хранении, перевозке взрывчатки. Подозреваемый дает признательные показания и сотрудничает со следствием. Ленинский районный суд Севастополя арестовал злоумышленника.

Ранее ФСБ предотвратила серию терактов на железнодорожных объектах в Крыму, были задержаны четыре агента украинских спецслужб, напоминает «Свободная пресса».

