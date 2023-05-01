Развожаев: пытавшиеся атаковать Крым и Севастополь дроны уничтожены
1 мая 202321:24
Силы противовоздушной обороны сбили пытавшиеся атаковать Крым и Севастополь беспилотники, сообщил в своем Telegram-канале губернатор города Михаил Развожаев.
По его словам, один дрон уничтожили на подлете к Севастопольской бухте. Второй сбили над территорией Республики Крым.
«Сейчас в городе тихо. Но все силы и службы находятся в состоянии боевой готовности. Продолжается контроль обстановки», - рассказал губернатор.
Два украинских беспилотника утром 29 апреля атаковали нефтебазу в Севастополе, передает «Радиоточка НСН».
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1 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru