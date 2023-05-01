Развожаев: пытавшиеся атаковать Крым и Севастополь дроны уничтожены

По его словам, один дрон уничтожили на подлете к Севастопольской бухте. Второй сбили над территорией Республики Крым.

«Сейчас в городе тихо. Но все силы и службы находятся в состоянии боевой готовности. Продолжается контроль обстановки», - рассказал губернатор.

Два украинских беспилотника утром 29 апреля атаковали нефтебазу в Севастополе, передает «Радиоточка НСН».

