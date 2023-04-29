Развожаев заявил об отсутствии пострадавших при пожаре в бухте Севастополя
Пострадавших при возгорании резервуара с топливом в Севастополе нет. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
Ранее стало известно, что в микрорайоне Казачья Бухта загорелся резервуар с топливом, площадь пожара составляет около 1000 квадратных метров. Предположительно, причиной возгорания стало попадание беспилотника.
По словам Развожаева, он как глава оперативного штаба работает на месте ЧП вместе с руководителями городских управлений МЧС, МВД и прокуратуры.
«Никто из людей не пострадал. Ситуация под контролем наших пожарных и всех оперативных служб. На месте 18 пожарных расчетов, 60 огнеборцев доблестно сражаются с огнем, ожидается прибытие пожарного поезда», — написал губернатор в своем Telegram-канале.
Развожаев отметил, что объем топлива в загоревшемся резервуаре большой, на локализацию огня потребуется время.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru