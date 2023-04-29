Развожаев заявил об отсутствии пострадавших при пожаре в бухте Севастополя

Ранее стало известно, что в микрорайоне Казачья Бухта загорелся резервуар с топливом, площадь пожара составляет около 1000 квадратных метров. Предположительно, причиной возгорания стало попадание беспилотника.

По словам Развожаева, он как глава оперативного штаба работает на месте ЧП вместе с руководителями городских управлений МЧС, МВД и прокуратуры.

«Никто из людей не пострадал. Ситуация под контролем наших пожарных и всех оперативных служб. На месте 18 пожарных расчетов, 60 огнеборцев доблестно сражаются с огнем, ожидается прибытие пожарного поезда», — написал губернатор в своем Telegram-канале.

Развожаев отметил, что объем топлива в загоревшемся резервуаре большой, на локализацию огня потребуется время.

