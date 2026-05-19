Разведка США назвала удары Украины по России беспорядочными

Они называются «беспорядочными», так как «у украинских ударов нет координации, высоких темпов и концентрации на критически важной военной инфраструктуре, чтобы они имели оперативное или стратегическое воздействие на способность РФ проводить военные операции». Анализ охватывает период с января по март текущего года.

Данный отчет был передан на рассмотрение в Конгресс США. Из документа также следует, что Россия обладает на Украине общей стратегической инициативой, несмотря на оказанную Киеву военную помощь в 325 миллиардов долларов с февраля 2022 года.

Ранее глава Госдепартамента США Марко Рубио заявил, что Вооруженные силы Украины на текущий момент представляет собой наиболее боеспособную и мощную военную структуру в Европе, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

