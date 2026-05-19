Разведка США назвала удары Украины по России беспорядочными
Американская военная разведка скептически оценила удары Украины по России, сообщает Пентагон.
Они называются «беспорядочными», так как «у украинских ударов нет координации, высоких темпов и концентрации на критически важной военной инфраструктуре, чтобы они имели оперативное или стратегическое воздействие на способность РФ проводить военные операции». Анализ охватывает период с января по март текущего года.
Данный отчет был передан на рассмотрение в Конгресс США. Из документа также следует, что Россия обладает на Украине общей стратегической инициативой, несмотря на оказанную Киеву военную помощь в 325 миллиардов долларов с февраля 2022 года.
Ранее глава Госдепартамента США Марко Рубио заявил, что Вооруженные силы Украины на текущий момент представляет собой наиболее боеспособную и мощную военную структуру в Европе, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
