АТОР: Летом из России можно улететь без пересадок в 32 страны
Прямых рейсов из России за рубеж летом 2026 года станет меньше, сообщает Ассоциация туроператоров России.
В сравнении с периода «железного занавеса» в СССР их количество сократится в три раза. В июне, июле и августе можно будет улететь прямыми рейсами в 31-32 страны. В зимнем расписании их было на 25 процентов больше.
Сокращение связано с топливными и геополитическими факторами. Также влияют ограничения, связанные с ближневосточным кризисом.
Сегодня российский рынок занимает существенную долю въездного турпотока на Мальдивы — порядка 10–12%, на фоне оттока европейцев из-за конфликта на Ближнем Востоке курорты подстраиваются под россиян, заявил НСН коммерческий директор Tez Tour Воскан Арзуманов.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- АТОР: Летом из России можно улететь без пересадок в 32 страны
- Разведка США назвала удары Украины по России беспорядочными
- Меркель: Европейским лидерам не следует недооценивать Путина
- В Дагестане экс-депутата Гаджиева заочно осудили по делу об убийстве
- На обратной стороне Солнца сформировался опасный центр активности
- ЕК: Документы для транша Украине на €90 млрд не готовы
- Мерц: Европа готова сесть за стол переговоров после остановки боев
- СМИ: Суд запретил Потаниной продолжать судиться с бывшим мужем в Лондоне
- Премьер Венгрии заявил о планах обнародовать стоимость российского газа
- Обвиняемым в изнасиловании несовершеннолетней полицейским дали 13 и 10 лет колонии