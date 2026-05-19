АТОР: Летом из России можно улететь без пересадок в 32 страны

В сравнении с периода «железного занавеса» в СССР их количество сократится в три раза. В июне, июле и августе можно будет улететь прямыми рейсами в 31-32 страны. В зимнем расписании их было на 25 процентов больше.

Сокращение связано с топливными и геополитическими факторами. Также влияют ограничения, связанные с ближневосточным кризисом.

Сегодня российский рынок занимает существенную долю въездного турпотока на Мальдивы — порядка 10–12%, на фоне оттока европейцев из-за конфликта на Ближнем Востоке курорты подстраиваются под россиян, заявил НСН коммерческий директор Tez Tour Воскан Арзуманов.

