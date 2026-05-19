СМИ: Суд запретил Потаниной продолжать судиться с бывшим мужем в Лондоне
Арбитражный суд Москвы по заявлению президента «Норильского никеля» Владимира Потанина запретил его экс-супруге Наталии, претендующей на его активы, продолжать судебное разбирательство с ним в Высоком суде Лондона и других иностранных судах, сообщает РИА Новости.
Миллиардер в феврале текущего года обратился в суд с соответствующим заявлением. Со стадии предварительных слушаний процесс проходит за закрытыми дверями.
Источник агентства заявил, что, по мнению Потанина, разбирательство в английском суде может привести по сути к пересмотру вынесенного еще в 2018 году и вступившего в законную силу окончательного решения Верховного суда РФ по вопросу о разделе имущества между бывшими супругами.
Ранее стало известно, что бывшая супруга российского миллиардера Владимира Потанина получила право претендовать на половину «Норникеля», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
