СМИ: Суд запретил Потаниной продолжать судиться с бывшим мужем в Лондоне

Миллиардер в феврале текущего года обратился в суд с соответствующим заявлением. Со стадии предварительных слушаний процесс проходит за закрытыми дверями.

Источник агентства заявил, что, по мнению Потанина, разбирательство в английском суде может привести по сути к пересмотру вынесенного еще в 2018 году и вступившего в законную силу окончательного решения Верховного суда РФ по вопросу о разделе имущества между бывшими супругами.

Ранее стало известно, что бывшая супруга российского миллиардера Владимира Потанина получила право претендовать на половину «Норникеля», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

