В Дагестане экс-депутата Гаджиева заочно осудили по делу об убийстве

Его брат — бывший генеральный директор Махачкалинского морского порта Ахмед Гаджиев, получил заочно 10 лет лишения свободы. Оба признаны виновными по статьям об организации двойной расправы и вымогательство в особо крупном размере. Кроме того, каждому назначен штраф в размере 900 тысяч рублей.

В 2011 году бывший парламентарий при помощи посредников организовал расправу над ректором Института теологии Максуда Садикова. Его и его племянника расстреляли киллеры. Убийство произошло 7 июня 2011 года. Также фигуранты дела разработали план, как завладеть контрольным пакетом акций ЗАО «Судоремонт».

Ранее Советский районный суд Махачкалы удовлетворил административный иск Генеральной прокуратуры и признал Магомеда Гаджиева, а также его сына, сестру и сожительницу участниками экстремистского объединения, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

