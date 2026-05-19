В Дагестане экс-депутата Гаджиева заочно осудили по делу об убийстве
В Дагестане Верховный суд заочно приговорил экс-депутата Госдумы Магомеда Гаджиева (признан в РФ иностранным агентом) заочно к пожизненному сроку по делу об убийстве, сообщает ТАСС.
Его брат — бывший генеральный директор Махачкалинского морского порта Ахмед Гаджиев, получил заочно 10 лет лишения свободы. Оба признаны виновными по статьям об организации двойной расправы и вымогательство в особо крупном размере. Кроме того, каждому назначен штраф в размере 900 тысяч рублей.
В 2011 году бывший парламентарий при помощи посредников организовал расправу над ректором Института теологии Максуда Садикова. Его и его племянника расстреляли киллеры. Убийство произошло 7 июня 2011 года. Также фигуранты дела разработали план, как завладеть контрольным пакетом акций ЗАО «Судоремонт».
Ранее Советский районный суд Махачкалы удовлетворил административный иск Генеральной прокуратуры и признал Магомеда Гаджиева, а также его сына, сестру и сожительницу участниками экстремистского объединения, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
