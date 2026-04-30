Пентагон подтвердил выделение $400 миллионов помощи Украине

Министерство обороны США подтвердило выделение $400 миллионов на поддержку Украины, ранее одобренных конгрессом, несмотря на критику со стороны республиканцев в сенате. Об этом на слушаниях в комитете по вооруженным силам палаты представителей заявил глава Пентагона Пит Хегсет, сообщает Bloomberg.

По его словам, эти средства предназначены для укрепления оборонных возможностей Европы и уже были выделены по состоянию накануне. При этом министр не стал раскрывать дополнительных подробностей, отмечает издание «Профиль».

Исполняющий обязанности финансового директора ведомства Джулс Херст уточнил, что средства пока не оформлены в виде контрактов.

Он пояснил, что их дальнейшее использование будет зависеть от того, какое вооружение решит закупить украинская сторона, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: Zuma / ТАСС
ТЕГИ:ПентагонСШАУкраина

Горячие новости

Все новости

партнеры