Пентагон подтвердил выделение $400 миллионов помощи Украине

Министерство обороны США подтвердило выделение $400 миллионов на поддержку Украины, ранее одобренных конгрессом, несмотря на критику со стороны республиканцев в сенате. Об этом на слушаниях в комитете по вооруженным силам палаты представителей заявил глава Пентагона Пит Хегсет, сообщает Bloomberg.

По его словам, эти средства предназначены для укрепления оборонных возможностей Европы и уже были выделены по состоянию накануне. При этом министр не стал раскрывать дополнительных подробностей, отмечает издание «Профиль».