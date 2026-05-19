Мерц: Европа готова сесть за стол переговоров после остановки боев
Европейские страны готовы участвовать в переговорах по урегулированию конфликта вокруг Украины вместе с Киевом, Москвой и Вашингтоном, заявил журналистам канцлер Германии Фридрих Мерц.
По его словам, общие пути к мирному решению давно обсуждаются с европейскими партнерами. Глава правительства ФРГ не стал называть конкретных кандидатов на роль возможного посредника от Евросоюза в диалоге с Россией. Мерц отметил, что сначала необходимо добиться прекращения боевых действий, тогда сами переговоры станут возможны.
Ранее стало известно, что экс-канцлер Германии Ангела Меркель отказалась от роли посредника в переговорах Евросоюза и России по урегулированию на Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
