На обратной стороне Солнца сформировался опасный центр активности
Потенциально опасный центр активности сформировался на обратной стороне Солнца, сообщают «Ведомости» со ссылкой на Лабораторию солнечной астрономии ИКИ РАН.
Речь идет о быстро растущей группе солнечных пятен, размеры которой крайне крупные. По словам экспертов, на данный момент активная область выглядит только набирающей энергию и признаков сильной активности на той стороне Солнца не наблюдается. Так как группа пятен «достигает невероятных размеров», то она рассматривается как фактор повышенного внимания со стороны астрономов.
В данной области прогнозируются крупные взрывы, их можно будет увидеть с Земли по плазменным облакам.
Ранее стало известно, что на Солнце произошла мощная вспышка, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
