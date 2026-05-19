На обратной стороне Солнца сформировался опасный центр активности

Потенциально опасный центр активности сформировался на обратной стороне Солнца, сообщают «Ведомости» со ссылкой на Лабораторию солнечной астрономии ИКИ РАН.

Речь идет о быстро растущей группе солнечных пятен, размеры которой крайне крупные. По словам экспертов, на данный момент активная область выглядит только набирающей энергию и признаков сильной активности на той стороне Солнца не наблюдается. Так как группа пятен «достигает невероятных размеров», то она рассматривается как фактор повышенного внимания со стороны астрономов.

В данной области прогнозируются крупные взрывы, их можно будет увидеть с Земли по плазменным облакам.

Ранее стало известно, что на Солнце произошла мощная вспышка, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости
