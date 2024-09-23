«Разносим в щепки»: В НАТО не ожидали, что Россия проломит оборону Киева в ДНР

«То, что не были готовы города к обороне, это уже очевидный факт, потому что была проломлена линия обороны, которая считалась неприступной натовским командованием. Прежде всего, хочу отметить, что той операцией, которая происходит, рулят далеко не украинские военачальники, они даже не рассчитывали на то, что мы проломим линию обороны Украины и стремительно ринемся вперед. Конечно, это все было благодаря тем новым разработкам, тем конструкторским решениям, которые привели к уничтожению долговременных укрепленных позиций противника. Прежде всего, это ФАБы, КАБы, которые попросту в щепки разносят любые бетонные заграждения. И сейчас ВСУ оказались в ситуации, когда некоторые города действительно не готовы», - рассказал он.

Также Марочко подчеркнул, что коррупция в рядах киевской власти усугубила ситуацию с обороной на всей территории Украины.

«Но хочу отметить, что на протяжении очень длительного времени выделялись колоссальные денежные средства для того, чтобы укреплять все населенные пункты на всей территории Украины. Они попросту разворовывались. И даже те кадры, которые сейчас демонстрируются, так называемые «зубы дракона», которые не стоят на линии боевого соприкосновения, а где-то вывезены, списаны и, как говорится, деньги за них уплачены и получены, то вот это как раз и говорит о тотальной коррупции, которая и привела к такому положению катастрофическому в украинских городах. Но в принципе я всегда говорил и буду говорить, коррупция на Украине – это наш очень большой помощник», - добавил собеседник НСН.

Ранее Владимир Путин заявлял, что разрешение на использование дальнобойного оружия будет означать, что США, страны НАТО и Европы вступили в войну с Россией. Президент пояснил, что ВСУ не могут самостоятельно использовать дальнобойное оружие, для этого им нужны разведданные США и ЕС, а также помощь военных Североатлантического альянса, передает «Радиоточка НСН».

