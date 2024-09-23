Песков: Комментировать «план победы» Владимира Зеленского преждевременно

По его словам, в Кремле не считают возможным анализировать этот план, опираясь на сообщения СМИ, с учётом того, что много «противоречивой и недостоверной информации».

«Если и когда будет по официальным источникам появляться какая-то информация, мы, конечно, её внимательно изучим», — заключил Песков.

Ранее неназванные источники рассказали агентству Bloomberg, что «план победы» Зеленского включает вступление Украины в НАТО и поставки оружия, напоминает RT.

