Песков: Комментировать «план победы» Владимира Зеленского преждевременно
Комментировать «план победы» президента Украины Владимира Зеленского в настоящее время преждевременно. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
По его словам, в Кремле не считают возможным анализировать этот план, опираясь на сообщения СМИ, с учётом того, что много «противоречивой и недостоверной информации».
«Если и когда будет по официальным источникам появляться какая-то информация, мы, конечно, её внимательно изучим», — заключил Песков.
Ранее неназванные источники рассказали агентству Bloomberg, что «план победы» Зеленского включает вступление Украины в НАТО и поставки оружия, напоминает RT.
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