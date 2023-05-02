Раскольническая ПЦУ хочет перенести Рождество на 25 декабря

Хуснуллин заявил, что в этом году почти 2 тысячи объектов Мариуполя будут подключены к отоплению

На восстановление домов и инфраструктуры в Свердловской области, пострадавших в из-за пожара, нужно 2 млрд рублей

Рада признала «рашизм» государственной идеологией России

Национальный автосоюз: создать новый автомобиль за 500 тыс. рублей невозможно