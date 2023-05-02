Раскольническая ПЦУ хочет перенести Рождество на 25 декабря

Раскольническая Православная церковь Украины хочет изменить дату празднования Рождества, заявил глава ПЦУ Епифаний. Его слова приводит РИА Новости.

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Епифаний заявил, что работа над календарной реформой и соответствующие шаги в данном направлении «ведутся уже давно». Общецерковное решение по поводу изменений будет принято в этом месяце, добавил глава ПЦУ.

Церковная реформа позволит перейти на более точный календарь, добавил он. При этом Епифаний отметил, что на пути к новому графику остается ряд трудностей, которые Украина, убежден глава ПЦУ, «решит с божьей помощью».

Ранее мэр Львова Андрей Садовой заявил, что Украинская православная церковь прекратила существование в городе, сообщает телеграм-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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