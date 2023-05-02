Раскольническая ПЦУ хочет перенести Рождество на 25 декабря
Раскольническая Православная церковь Украины хочет изменить дату празднования Рождества, заявил глава ПЦУ Епифаний. Его слова приводит РИА Новости.
Епифаний заявил, что работа над календарной реформой и соответствующие шаги в данном направлении «ведутся уже давно». Общецерковное решение по поводу изменений будет принято в этом месяце, добавил глава ПЦУ.
Церковная реформа позволит перейти на более точный календарь, добавил он. При этом Епифаний отметил, что на пути к новому графику остается ряд трудностей, которые Украина, убежден глава ПЦУ, «решит с божьей помощью».
Ранее мэр Львова Андрей Садовой заявил, что Украинская православная церковь прекратила существование в городе, сообщает телеграм-канал «Радиоточка НСН».
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