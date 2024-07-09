«Искандер» уничтожил колонну военной техники ВСУ в Стецковке

Российские военные ракетным ударом уничтожили колонну украинской военной техники в Сумской области. Об этом сообщило Минобороны, опубликовав кадры объективного контроля.

«Расчет ОТРК "Искандер-М" нанес... удар по вскрытой разведкой колонне ВСУ в населенном пункте Стецковка», — отметили в ведомстве.

В результате был уничтожен склад артиллерийских боеприпасов ВСУ, 20 автомобилей для перевозки вооружения и личного состава, до 65 бойцов противника.

Ранее расчет разведывательного дрона ZALA группировки «Центр» сорвал ротацию личного состава ВСУ на Авдеевском направлении, пишет RT.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ВСУИскандерМинобороны

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