В Совфеде не поверили в прекращение разрыва отношений между Украиной и Россией
Глава комитета Совфеда по международным делам заявил НСН, что в администрации Зеленского пока нет позиции по вопросу соглашений с Москвой.
Киев перестал отправлять Москве уведомления о расторжении двусторонних соглашений и документов в рамках СНГ, пишет газета «Коммерсант». Отмечается, что в ноябре 2018 года возглавлявший тогда МИД Украины Павел Климкин пообещал «скорое "убийство" очередной партии из примерно 40 соглашений», но с тех пор ни один документ денонсирован не был. Издание отмечает, что прекращение уничтожения соглашений может быть связано с занятостью нового украинского президента Владимира Зеленского более насущными делами.
Такое взятие паузы Украиной в расторжении договоров с Россией пока ни о каких серьезных изменениях в политике Киева не говорит, заявил в эфире НСН председатель комитета Совета Федерации РФ по международным делам Константин Косачёв (слушайте аудио).
«Пока делать далеко идущие выводы совершенно точно рано. Думаю, что в новой администрации Зеленского в принципе пока по этому вопросу позиция отсутствует. Ни в ту, ни в другую сторону ясности, думаю, нет. Поэтому взята пауза для выработки такой позиции. Какой она будет, пока предсказать сложно. Поэтому пока это тактические, а не стратегические перемены», — сказал сенатор.
Добавим, что в российском внешнеполитическом ведомстве ранее сообщили, что никакой информации о разрыве очередного соглашения к ним пока не поступало. В МИД РФ также подчеркнули, что среди российско-украинских соглашений незыблемым остается, в том числе договор сотрудничестве в сфере атомной энергетики.
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