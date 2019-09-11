В Совфеде не поверили в прекращение разрыва отношений между Украиной и Россией

Киев перестал отправлять Москве уведомления о расторжении двусторонних соглашений и документов в рамках СНГ, пишет газета «Коммерсант». Отмечается, что в ноябре 2018 года возглавлявший тогда МИД Украины Павел Климкин пообещал «скорое "убийство" очередной партии из примерно 40 соглашений», но с тех пор ни один документ денонсирован не был. Издание отмечает, что прекращение уничтожения соглашений может быть связано с занятостью нового украинского президента Владимира Зеленского более насущными делами.

Такое взятие паузы Украиной в расторжении договоров с Россией пока ни о каких серьезных изменениях в политике Киева не говорит, заявил в эфире НСН председатель комитета Совета Федерации РФ по международным делам Константин Косачёв (слушайте аудио).