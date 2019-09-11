Украина перестала разрывать соглашения с Россией
Украина замедлила процесс расторжения двусторонних соглашений с Россией. Как пишет газета «Коммерсант», в ноябре 2018 года возглавлявший тогда МИД Украины Павел Климкин пообещал «скорое "убийство" очередной партии из примерно 40 соглашений». Тем не менее, с тех пор ни один документ денонсирован не был.
Издание отмечает, что прекращение уничтожения соглашений может быть связано с занятостью нового украинского президента Владимира Зеленского более насущными делами, передает РЕН ТВ.
В российском внешнеполитическом ведомстве сообщили, что никакой информации о разрыве очередного соглашения к ним пока не поступало, отмечает Ura.ru. В МИД РФ также подчеркнули, что среди российско-украинских соглашений незыблемым остается в том числе договор сотрудничестве в сфере атомной энергетики.
Ранее директор украинского Института глобальных стратегий Вадим Карасев в эфире НСН назвал закон об импичменте Зеленского дымовой завесой для народа.
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