Ракетный корабль «Аскольд» Черноморского флота уничтожил катер ВСУ в Черном море
Минобороны России сообщило об уничтожении украинского беспилотного катера в Черном море.
В российском Минобороны сообщили, что малый ракетный корабль «Аскольд» Черноморского флота обнаружил безэкипажный катер ВСУ утром 15 сентября. В оборонном ведомстве уточнили, что украинский катер был уничтожен огнем из штатного вооружения корабля.
Накануне ВСУ попытались атаковать морским безэкипажным катером ракетный корабль Черноморского флота «Самум» в акватории Черного моря около 16.30. Тогда «Самум» уничтожил дрон ВСУ.
Ранее Минобороны России сообщило, что в районе Красного Лимана истребительной авиацией ВКС России сбит вертолет Ми-8 воздушных сил Украины, напоминает RT.
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