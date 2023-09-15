Ракетный корабль «Аскольд» Черноморского флота уничтожил катер ВСУ в Черном море

В российском Минобороны сообщили, что малый ракетный корабль «Аскольд» Черноморского флота обнаружил безэкипажный катер ВСУ утром 15 сентября. В оборонном ведомстве уточнили, что украинский катер был уничтожен огнем из штатного вооружения корабля.

Накануне ВСУ попытались атаковать морским безэкипажным катером ракетный корабль Черноморского флота «Самум» в акватории Черного моря около 16.30. Тогда «Самум» уничтожил дрон ВСУ.

Ранее Минобороны России сообщило, что в районе Красного Лимана истребительной авиацией ВКС России сбит вертолет Ми-8 воздушных сил Украины, напоминает RT.

