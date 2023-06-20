Районы Херсонщины выше разрушенной ГЭС остались без водоснабжения

Населенные пункты Херсонской области, которые расположены вверх по течению Днепра от разрушенной Каховской гидроэлектростанции, оказались отрезаны от водоснабжения. Об этом сообщил глава регионального правительства Андрей Алексеенко.

По его словам, ещё со времён СССР территории выше города Новая Каховка обеспечивались водой из водохранилища. В нынешних условиях нормальный водозабор из него не представляется возможным.

Премьер также обозначил ещё одну проблему - трубы и насосы артезианских скважин, которые были смонтированы ещё во времена Советского Союза, прогнили насквозь. Их не ремонтировали с момента установки.

«Нужно обеззараживание!»: В воде после разрушения Каховской ГЭС нашли холеру

Власти уже приступили к замене насосов на скважинах, которые отвечают за поступление воды в крупные населенные пункты. Жителям доставляется бесплатная вода в пластиковых ёмкостях.

По последним данным российских властей, в результате прорыва дамбы Каховской ГЭС и затопления территорий погибли не менее 35 человек. Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», специалисты Минздрава Украины после аварии обнаружили в пресной воде под Николаевом возможного возбудителя холеры.

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ФОТО: Администрация Новой Каховки
ТЕГИ:ВодаХерсонГЭС

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